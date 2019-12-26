Під час зимових канікул в Дніпрі буде діяти комендантська година для дітей до шістнадцяти років. Пізно ввечері неповнолітні мають перебувати на вулиці й будь-де у громадських місцях у супроводі батьків. Поліція просить персонал кафе та ресторанів звертати увагу на дітей без дорослих і вимагати у них документи. Батькам порушників комендантської години доведеться заплатити до вісімсот п’ятдесяти гривень штрафу. У разі повторного порушення – сума збільшується вдвічі.

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