Мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Титова скаржаться на проблеми з опаленням. Мовляв, батареї ледь теплі. Холодів ще немає, а люди вже замерзають у власних оселях. І таке другий рік поспіль. Подробиці — в сюжеті Владислава Авдієнка.

Це кадри відзняті 2018-го. Тоді ми робили сюжет про двох пенсіонерок, що замерзають через холодні батареї. І от та сама адреса, декілька днів до Нового – 2020-го, – а в Ніни Іванівни в помешканні знову холоднеча.

Жінці – 89. Вона перенесла інфаркт, має проблеми із тиском, проте сама доглядає дочку з інвалідністю.

А ще й проблеми з опаленням. Рятує старенький обігрівач.

Проте довго його використовувати не можуть – бояться шалених рахунків за електроенергію. А пенсії ледве вистачає на харчування та ліки. Отож спати доводиться у зимовому одязі, в пригоді стає й народний метод.

І така ситуація у всьому будинку, твердять його жителі. У цій родині двоє дітей.

Батареї здебільшого ледь теплі, а подекуди взагалі – крижані.

У будинку 3 під’їзди та 60 квартир. Від перебоїв із теплопостачанням люди потерпають вже декілька років поспіль. Розповідають, проблеми почалися, коли їх перестала опалювати ТЕЦ Південмашу.

Тепер тепло будинку постачає КП “Теплоенерго“. Й мешканці твердять: теплоносій поганий. Ведуть до підвалу, де стоять датчики температури.

Комунальники ж телефоном заперечують: температура подачі у нормі.

Пояснюють: тепло начебто втрачається через засмічені батареї у квартирах людей. Стежити за цим мають самі жителі будинку. Також зв’язку зі зміною теплопостачальника та скаргами людей на холоднечу у квартирах – не бачать.

Та мешканці будинку по вулиці Титова все ж сподіваються, ситуація – покращиться.