Тут створено 74 ОТГ. Реформування привнесли більше можливостей та повноважень на місця. Але й відповідальності додалося. Де на все узяти гроші? Шукати відповідь на це питання сьогодні вчили голів об’єднаних територіальних громад Дніпропетровщини. Що з того вийшло – дивіться далі.

Ось так, на прикладі харчового ланцюжка тренер пояснює головам ОТГ як шукати джерела фінансування. Мова йде про вміння писати та захищати проєкти. Хист у цьому просто необхідний. Адже, чим краще підготують розрахунки – тим більше шансів отримати додаткові кошти. У такий спосіб співпрацює з ОТГ обласна адміністрація.

З впровадженням децентралізації у сільських районах коштів побільшало . Наприклад, в Софіївській ОТГ, що створена у 2015-у, бюджет збільшився з 12-ти мільйонів до майже ста. Громада щосили б’ється за гранти, у тому числі й іноземні. Кошти від посольства Німеччини спрямували на розвиток медицини. Американський грант – на облаштування пішохідних доріжок, паркової зони та туристичного об’єкта.

Громади, що утворилися на початку децентралізації, вже професійно складають та захищають фінансові проєкти. Їхнім молодим колегам лишається швидко вчитися. Приміром, Магдалинівська ОТГ – щойно утворилася. Вибори у ній відбулися минулого тижня.

Децентралізація означає додаткові можливості. Але разом з цим міста та села мають самостійно утримувати свою освіту, медицину та інфраструктуру. Щоб продемонструвати, на що вони здатні, у чинних голів ОТГ лишилося не так багато часу. Чергові вибори в громадах відбудуться за 10 місяців.