Новорічний подарунок для рятувальників

27.12.2019 18:38

Шість новеньких пожежних машин отримали ДСНС-ники Дніпропетровщини. Це презент від міністерств інфраструктури та надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, Президент України у вівторок підписав указ про додаткове забезпечення пожежних частин. Причиною ж такого рішення стала трагедія в Одеському коледжі. Там вогонь забрав життя шістнадцятьох людей. Наші журналісти з подробицями — далі.

Ось такий спецавтомобіль для допомоги під час ДТП отримали дніпровські рятувальники. Це друга така машина у місті.

Обласним надзвичайникам виділили й п’ять нових “МАЗів” для боротьби з пожежами. Техніка забезпечена усім необхідним.

Ці машини розділять між собою пожежні частини Кам’янського, Новомосковська, Кривого Рогу, Синельникового та Дніпра. Загалом починаючи з 2017 року наша область від держави отримала двадцять одну одиницю нової техніки.

Окрім цього, в службі надзвичайних ситуацій проанонсували – вже у січні наступного року дніпровські рятувальники нарешті отримають спеціальні тридцятиметрові драбини для гасіння пожеж у висотних будівлях. Цього спорядження у наших надзвичайників взагалі ніколи не було.

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