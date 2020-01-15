“Дикі трави”

15.01.2020 18:43

У музеї “Літературне Придніпров’я” відкрита виставка художниці Світлани Лодіної. У серії своїх картин авторка зобразила рослини, які вразили її під час прогулянок полями та у лісі. Але треба бачити, якими стали ті трави в інтерпретації творчої людини. Наша Ірина Каблоцька побувала на цій виставці. Дивимось.

Вони всі непередбачувані, каже художниця про своїх героїв. Ніби ти їх не малюєш, а лише допомагаєш з’явитися на полотні. Приручаєш. Назва серії “Дикі трави” теж виникла сама собою.

Світлана Лодіна легко опановує один за одним стилі й напрямки мистецтва. Так кажуть її друзі. Вона й їх надихає не зупинятися у творчості.

Ця виставка наступна сходинка на шляху до свого глядача. Втім Світлана Лодіна вже багато де його завоювала. За дванадцять років живописної практики, її твори неодноразово збиралися у такі експозиції. Художницю добре знають у Києві, Могильові, й Дніпрі, звичайно.

Портрети ромашок і волошок, загадкові пейзажі полонин і гаїв з’явилися сьогодні у двох залах музею “Літературне Придніпров’я”. Гостюватимуть “Дикі трави” там до 2-го лютого.

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