Вчора ввечері неподалік площі Героїв Майдану сталася подія, від якої холоне кров. Двоє безхатьків розпивали настоянку глоду. Несподівано – один з них вирішив облити свого товариша алкоголем та підпалив.

Наразі підозрюваний у вбивстві вже знаходиться у СІЗО. Шокує й те, що чоловіку, який спалахнув, немов факел, ніхто навіть не намагався допомогти. Медики швидкої, що згодом прибули на місце, лише констатували смерть від численних опіків. Правоохоронці ж відкрили два кримінальних провадження – за фактом навмисного вбивства та бездіяльності очевидців.