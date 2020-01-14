Згорів заживо у самому центрі міста!

14.01.2020 18:57

Вчора ввечері неподалік площі Героїв Майдану сталася подія, від якої холоне кров. Двоє безхатьків розпивали настоянку глоду. Несподівано – один з них вирішив облити свого товариша алкоголем та підпалив.

Наразі підозрюваний у вбивстві вже знаходиться у СІЗО. Шокує й те, що чоловіку, який спалахнув, немов факел, ніхто навіть не намагався допомогти. Медики швидкої, що згодом прибули на місце, лише констатували смерть від численних опіків. Правоохоронці ж відкрили два кримінальних провадження – за фактом навмисного вбивства та бездіяльності очевидців.

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