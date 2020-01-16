Його відзначатимуть вже цієї неділі. Люди намагаються дотримуватися важливих традицій. Одне з таких — це купання у водоймі. Як підготуватися до пірнання на Водохреща — розкажемо прямо зараз.

19-го січня православні святкуватимуть одне з найвеличніших релігійних свят — Водохреще. За головною та всім відомою традицією, віряни занурюються у хрещену водойму. Лікарі кажут: щоб пірнати у холодну воду й краще бути загартованим.

Але, пірнанню в холодну воду є і альтернатива.

До речі, цьогоріч не пробиватимуть ополонку. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує до плюс чотирьох градусів.

За безпекою під час купань на Водохреще слідкуватиме чималий підрозділ рятувальників. З досвіду минулих років вони розповідають – втрата свідомості під час купання у холодній воді трапляється досить часто.

Вважається, що ті, хто поринуть у хрещену водойму, зцілять свій організм. Але головне все ж не втрачати здоровий глузд.