Для зручності городян їх розташують у різних частинах міста. Організатори обіцяють подбати про безпеку на заходах, починаючи від охорони громадського порядку й до чистоти дна водойм. Головне ж святкування відбудеться на одному з міських пляжів. Де саме – Марія Курач розкаже.

Головне святкування ВодОхреща відбудеться на пляжі Сагайдак, що на лівому березі. Початок розважальної програми – о 9 ранку, а об 11 годині відбудеться урочисте богослужіння.

Чотири пункти для занурень цієї неділі готують релігійні організації Дніпра. Від міської ради буде шість підготовлених ділянок.

У міськраді обіцяють подбати про безпеку на місцях купань. Увесь день у неділю там чергуватимуть поліцейські, медики та рятувальники. Перевірку дна водойм водолази проведуть напередодні.

Окрім того, 19 січня об 11 ранку у центрі міста відбудеться хресна хода, під час якої частково обмежать дорожній рух. Віряни збиратимуться біля Свято-Троїцького собору.

Організатори свята Водохреща просять дніпрян додержуватися громадського порядку й не занурюватися у непідготовлених для цього місцях.