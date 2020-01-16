Мешканці одного з будинків на Слобожанському проспекті понад пів місяці вимушені жити без газу. Ще у грудні в одному з під’їздів сталася аварія і працівники компанії-монополіста перекрили вентиль. Й з того часу людей покинули напризволяще. Газу у восьми квартирах немає й досі. Чому так – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Світлана мешкає на другому поверсі. Жінка розповідає: коли дізналась , що зустрічатиме Новий рік без газу, їй стало зле.

Від двадцять шостого грудня без блакитного палива у цьому будинку залишились мешканці восьми квартир. У людей вже почали хворіти діти, адже без газу немає й гарячої води.

Перекрити вентиль, кажуть мешканці будинку, довелося через аварію. До газової системи потрапила вода. Як з’ясувалось пізніше, винен у цьому один із сусідів, який самовільно встановив колонку.

Чоловік свою провину визнав та одразу взявся виправляти ситуацію.

Та повертати блакитне паливо ніхто чомусь не поспішав. Люди звернулись до управляючої компанії, яка обслуговує будинок. І вже там пояснили – все через відсутність договору з Дніпрогазом.

Та от самі газівники про проблеми з документами вперше чують. Мовляв, головна причина довгострокового перекриття у специфіці аварії.

І запевнили – усі підготовчі роботи працівники компанії вже провели. Та із дня на день людям нарешті відновлять газопостачання.