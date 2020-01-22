Керівництво Дніпровської школи №10 почало боротьбу за приміщення, яке загадковим чином перейшло у приватну власність. Ще у 2009-му компанія, яка орендувала будівлю, отримала дозвіл від суду на привласнення споруди. Та от правомірний власник – навчальний заклад – про це нічого не знав. Наші журналісти дізнавались подробиці конфлікту.

Повна судова зала батьків, журналістів та представників керівництва 10 школи. Директорка навчального закладу намагається відстояти приміщення майстерні,яке без її відома забрали до приватної власності.

Рішення про передачу майстерень на баланс приватної компанії вирішувалось ще у 2009 році. Тоді суд не побачив нічого незаконного у діях теперішнього власника приміщення, який до цього був лише орендарем. Однак факт порушень під час розгляду справи визнають й у прокуратурі.

Представник компанії-власника майстерні до зали суду не з’явився. Замість нього був лише адвокат. Правозахисниця, у свою чергу, попросила суд надати час, аби ознайомитись з деталями справи.

Суд прохання правозахисниці задовольнив та оголосив перерву у розгляді справи до 13 лютого.