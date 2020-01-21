Молоде подружжя загинуло від страшних травм, ще один чоловік у важкому стані у лікарні. Моторошна смертельна ДТП на Маршала Малиновського. Лобом у лоба там врізались дві автівки і зачепили ще й третю. Вже відомо, загиблий водій “Опеля” вилетів на зустрічну смугу і просто пішов на таран. Але чому? Учасники аварії твердять – водія могли підрізати. Усі подробиці резонансної ДТП від Владислава Авдієнка.

Вулиця маршала Малиновського. 6 смуг жвавого руху. Автівки самі можете бачити розганяються тут достатньо швидко. Смертельна аварія сталася вчора ввечері. За попередньою інформацією водій опель вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся одразу з двома легковиками.

Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. На кадрах – лобове зіткнення.

“Опель”, що вилетів на зустрічну, зім’яло вщент. Водії, які проїжджають повз шоковано фільмують місце автотрощі.

40-річний водій “Опеля” та його 32-річна дружина загинули миттєво. Їхні тіла з під груди металу доводиться вирізати рятувальникам.

Іншого водія, який просто дивом вижив у моторошній аварії, із важкими відкритими переламами доправляють до лікарні. Він при тямі, лікарі вже зробили йому 2 операції.

Лікарі кажуть, постраждалому неабияк пощастило. Та щонайменше 2 тижні Роман проведе на лікарняному ліжку. Чоловік згадує: “Опель” влетів у нього боком. Каже, переглянувши відео трощі в інтернеті, зрозумів – як саме усе сталось.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель декількох осіб. Основна версія – водій не впорався із керуванням. Попередньо, керманич “Опеля” був тверезий. А от чому саме пішов на смертельній маневр – правоохоронцям належить з’ясувати.

Відомо, що у подружжя залишилися двоє неповнолітніх дітей. Тепер їх виховання ляже на плечі бабусі та дідуся. В адміністрації школи номер 45 просять допомогти родині фінансово. Звертатися можна до класного керівника 4-А . Також номер картки бабусі зараз на ваших екранах.

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Світлана Василівна