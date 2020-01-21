Жахлива ДТП на Малиновського

21.01.2020 18:49

Молоде подружжя загинуло від страшних травм, ще один чоловік у важкому стані у лікарні. Моторошна смертельна ДТП на Маршала Малиновського. Лобом у лоба там врізались дві автівки і зачепили ще й третю. Вже відомо, загиблий водій “Опеля” вилетів на зустрічну смугу і просто пішов на таран. Але чому? Учасники аварії твердять  водія могли підрізати. Усі подробиці резонансної ДТП від Владислава Авдієнка.

Вулиця маршала Малиновського. 6 смуг жвавого руху. Автівки самі можете бачити розганяються тут достатньо швидко. Смертельна аварія сталася вчора ввечері. За попередньою інформацією водій опель вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся одразу з двома легковиками.

Момент аварії зафіксувала камера відеореєстратора. На кадрах  лобове зіткнення.

“Опель”, що вилетів на зустрічну, зім’яло вщент. Водії, які проїжджають повз шоковано фільмують місце автотрощі.

40-річний водій “Опеля” та його 32-річна дружина загинули миттєво. Їхні тіла з під груди металу доводиться вирізати рятувальникам.

Іншого водія, який просто дивом вижив у моторошній аварії, із важкими відкритими переламами доправляють до лікарні. Він при тямі, лікарі вже зробили йому 2 операції.

Лікарі кажуть, постраждалому неабияк пощастило. Та щонайменше 2 тижні Роман проведе на лікарняному ліжку. Чоловік згадує: “Опель” влетів у нього боком. Каже, переглянувши відео трощі в інтернеті, зрозумів  як саме усе сталось.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель декількох осіб. Основна версія  водій не впорався із керуванням. Попередньо, керманич “Опеля” був тверезий. А от чому саме пішов на смертельній маневр  правоохоронцям належить з’ясувати.

Відомо, що у подружжя залишилися двоє неповнолітніх дітей. Тепер їх виховання ляже на плечі бабусі та дідуся. В адміністрації школи номер 45 просять допомогти родині фінансово. Звертатися можна до класного керівника 4-А . Також номер картки бабусі зараз на ваших екранах.

4731 2191 0879 9903
Світлана Василівна 

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