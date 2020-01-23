Наші медики оперували разом з колегами із Харкова. Ті спеціально приїхали, аби навчити працювати з інноваційними штучними суглобами та підписати договір про співпрацю.Ранок, 16-та міська лікарня. Медики готуються до операції на колінному суглобі. Цій молодій жінці хірурги мають замінити суглоб на штучний. Разом оперують фахівці із Дніпра та Харкова. Колеги з іншої області приїхали, щоб передати досвід встановлення ендопротезів з новітніх матеріалів. Їх ще називають “золотими” – через якість та довговічність — вони можуть слугувати аж до 25 років.

Науковці з Харкова першими отримують доступ до нових ендопротезів, тож намагаються якнайшвидше впровадити їх в медичну практику. Сьогодні у шістнадцятій лікарні хірурги з Дніпра та Харкова провели 2 операції. Медики співпрацюватимуть і надалі. Для цього підписують договір.

Лікарі зазначають: проблеми, які потребують заміни суглобів, можуть виникнути з різних причин. Це і травми, і запальні процеси, і вроджені вади. В особливій групі ризику — люди похилого віку. В шістнадцятій лікарні планують збільшити кількість операцій з ендопротезування. Для цього — і фахівці є, і нещодавно міським коштом оновили матеріально технічну базу. Харківські фахівці твердять, операції з ендопротезування потребують майже 10% українців. У Європі їх проводять більше мільйона на рік, а от в Україні — у сотню разів менше.