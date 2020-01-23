На навчальні сцени виходять як майбутні драматичні актори, так й представники спеціалізації “актор театру ляльок”. Дніпровський коледж єдиний в Україні, який набирає на цей курс зовсім юних абітурієнтів, після 9-го класу школи. Які тонкощі майстерності опанували нинішні випускники – демонструє дипломна вистава. Наша знімальна група побувала но одному з показів.

Студентська вистава відрізняється від професійної. Тут все ще більш умовно. Старенька ширма, ляльки-ветерани. З року в рік їх реставрують й знов виводять на сцену. Втім, вони цілком придатні для гри.

Ці ганчіркові персонажі – спадщина професійного театру, де колись працювала Лілія Колтиріна. Вона каже, за роки викладання у коледжі помітила – зазвичай лише десять відсотків випускників йдуть потім працювати у театр ляльок. А цьогоріч більшість групи з чотирнадцяти студентів обрала для себе саме цей творчий шлях.

Навчитися втілювати фантазію – ось і все завдання для того, хто мріяв стати актором.

Тепер спектр знань та вмінь цих молодих людей поширюється від технології створення ляльок, керування різними видами цих механізмів до майстерності драматичного актора.

Зараз у залу прийшли молодші школярі та багатодітні родини.

Насправді, всі старання майбутніх акторів, всі труднощі навчання протягом трьох з половиною років присвячуються саме таким гостям глядацької зали. Казка “Капелюх Чарівника” для більшості з них стане відкриттям театру, як такого.

На студентські вистави у театрально–художній коледж можна потрапити безкоштовно. Але треба заздалегідь потурбуватися про місця у залі, бо їх мало.