Відповідний закон набрав чинності 16 січня. Крім того, він посилив відповідальність за скоєння злочину. Тепер зловмисникам загрожує від 10 років до довічного ув’язнення. Дітьми, які постраждали від насилля, у нашому регіоні відтепер опікується благодійний фонд “За дітей”, який створила Марії Пінчук.

Докладніше про це – далі у сюжеті.

Цей закритий для загального користування реєстр протягом трьох місяців має створити Міністерство юстиції. А Генеральна прокуратура внесе дані раніше засуджених за цей злочин. Яка ж саме інформація туди потрапить?

Користувачами реєстру будуть органи досудового розслідування, керівники прокуратури, уповноважені особи Нацполіції і Держбюро розслідувань. Право отримати інформацію про перебування певної людини у реєстрі отримають:

Крім того, цю інформацію з реєстру зможуть отримати керівники дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладів, а також медичних установ – при прийомі на роботу нових працівників. Психологиня Юлія Сіліна стверджує: 80% жертв цього злочину страждають саме від близьких родичів. Або ж це можуть бути діти, до яких байдуже ставляться у родині.

Психологи радять: аби з дитиною не трапилось біди – їй треба приділяти якомога більше уваги, створити атмосферу довіри у сім’ї та детально пояснювати, що її тіло – недоторканне для інших людей.