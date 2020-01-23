В Україні з’явиться реєстр педофілів
Відповідний закон набрав чинності 16 січня. Крім того, він посилив відповідальність за скоєння злочину. Тепер зловмисникам загрожує від 10 років до довічного ув’язнення. Дітьми, які постраждали від насилля, у нашому регіоні відтепер опікується благодійний фонд “За дітей”, який створила Марії Пінчук.
Докладніше про це – далі у сюжеті.
Цей закритий для загального користування реєстр протягом трьох місяців має створити Міністерство юстиції. А Генеральна прокуратура внесе дані раніше засуджених за цей злочин. Яка ж саме інформація туди потрапить?
Користувачами реєстру будуть органи досудового розслідування, керівники прокуратури, уповноважені особи Нацполіції і Держбюро розслідувань. Право отримати інформацію про перебування певної людини у реєстрі отримають:
Крім того, цю інформацію з реєстру зможуть отримати керівники дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладів, а також медичних установ – при прийомі на роботу нових працівників. Психологиня Юлія Сіліна стверджує: 80% жертв цього злочину страждають саме від близьких родичів. Або ж це можуть бути діти, до яких байдуже ставляться у родині.
Психологи радять: аби з дитиною не трапилось біди – їй треба приділяти якомога більше уваги, створити атмосферу довіри у сім’ї та детально пояснювати, що її тіло – недоторканне для інших людей.