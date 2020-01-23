Вишам дозволили самостійно розробляти зміст та форму цих документів. Такі зміни вніс законопроєкт, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Мовляв, рівень освітніх послуг, що надають навчальні заклади – дуже різний. Тому це варто позначити й у дипломах. Але держава зовсім не усувається від контролю за якістю вищої освіти. В нововведеннях розбиралась Марина Дуднік.

Захист диплому. Урочистий та зворушливий момент для студентів 6-го курсу спеціальності філологія-переклад. Теперішні випускники чесно кажуть: питання чи буде їхній диплом державного зразка – не дуже їх хвилювало у часи, коли вони сюди прийшли навчатися. Більш важливими були відгуки про виш.

Цей випуск університету – власне, останній, що отримає дипломи старого – державного зразка. Бо документи вже заздалегідь замовили. Згодом студентам вручатимуть диплом, форму якого у цьому приватному виші тільки мають розробити.

Дипломи – це лише верхівка айсбергу. Останні правки до закону містять більш глибокі зміни, у першу чергу щодо акредитацій навчальних програм.

Раніше спеціальності вишам затверджувало міністерство освіти. Воно ж видавало випускникам дипломи державного зразка. Плюс деякі університети друкували власні дипломи – на додачу.

З січня 20-го року акредитують вже не спеціальності, а програми. Цим займається незалежна установа, яка МОН не підпорядковується. Це національне агентство з забезпечення якості вищої освіти. Тобто диплом тепер видаватимуть лише за акредитованою програмою. Її можуть затвердити на 5 чи 10 років.

Виші самі мають подавати запит на акредитацію Й мають сплатити державі за кожну – близько 45 тисяч гривень.

Експерти мають зустрітися окремо з адміністрацією, викладачами, студентами. Навідати лекції. Для акредитації мають значення комфортні умови навчання, та наскільки заклад додержується провідних наукових тенденцій. Оцінюють навіть прозорість діяльності закладу.

Студенти, яким лишилося ще трохи довчитися кажуть, що спершу піддалися паніці, коли почули, що дипломи тепер будуть недержавні. Та зараз впевнені – все буде гаразд.

Зрештою форма та колір диплому, який отримають студенти – не настільки важливі, як номер що на ньому зазначать.

Номер диплому бакалавра чи магістра вносять до єдиної державної бази. Це великий інформаційний портал, який адмініструє МОН. Саме тут можна підтвердити чи дійсно людина отримала вищу освіту в Україні.