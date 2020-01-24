У Дніпрі на житловому масиві Перемога-6 водії маршруток перетворили тротуар на громадський туалет. Справляти свою природну потребу прямо на узбіччя для водіїв вже стало звичною справою. Адже у місцях відстою маршруток банально немає туалетів. І для місцевих жителів та пасажирів – це справжня катастрофа. Наш Марко Ручка дізнавався – хто має створити водіям елементарні людські умови і чому вони досі не відсутні?

Ось це узбіччя Водії громадського транспорту використовують у якості туалету. Чи не кожен маршрутник вже звик справляти тут свою природну потребу. І для місцевих мешканців це справжня катастрофа.

Пані Тетяна щодня прибирає цю частину вулиці. Жінка каже: водії маршруток тут ходять в туалет буквально не виходячи з авто. Паркують транспорт на узбіччі та роблять свої справи. Додає — знаходитись тут просто не можливо, вздовж узбіччя чисельні калюжі та стійкий сморід.

А от водій Сергій не на камеру зізнається, що бачив як його колеги справляють природні потреби на тротуар. Твердить — з цим потрібно боротися.

Місцевих жителів це неабияк оборює, але й вони розуміють – проблема зникне, коли маршрутникам нарешті тут облаштують туалет.

Хто ж має облаштовувати водіям ці елементарні умови? У міськраді пояснюють — це відповідальність самих перевізників. За законом саме вони мають встановити біотуалети чи укласти договір з сусідніми заправками або кафетеріями.

І вже у понеділок на водіїв та керівників усіх АТП міста чекає серйозна профілактична бесіда у міськраді з поясненням, куди саме слід ходити до туалету. Після цього, обіцяють чиновники, проблема повинна вирішитися.