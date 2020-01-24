У Дніпрі нарешті почалась утилізація ялинок. Комунальники ще два тижні тому повідомили про офіційні пункти прийому дерев. Їх розмістили в усіх районах міста. На сьогодні у дворах вже утворились гори з вічнозелених. Як швидко у міськраді планують прибрати ці завали – Єгор Ромахло знає.

Ось так, буквально за декілька секунд новорічне дерево перетворюється у невеличку купу тирси. Це пункт прийому дерев поблизу проспекту Поля. І тут у комунальників чимало роботи. Та от деяких мешканців сусідніх будинків така “розправа” над деревами обурює.

А це вже один з дворів на Набережній Перемоги. Сюди дробарка ще не дісталась і дерева чекають на свою чергу. Тутешні ж мешканці запевняють, у минулі роки ялинок було набагато більше.

Та все ж прихильників живих дерев ще вистачає.

Комунальники підсумовують – у цьому році викинутих дерев відчутно менше. Тож і завали планують прибрати вже найближчими тижнями.

Загалом у місті працює 63 пункти прийому ялинок. Їхні адреси ви зараз бачите на власних екранах.