Ні – домашнім тиранам!

Відтепер в комунальному центрі “Мамине щастя” прийматимуть не лише жінок з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих умовах, а й жертв насильства. Таке рішення депутати Дніпра ухвалили на останній сесії міськради. В центр завітали представники фонду “За дітей”, які співпрацюють з містом в питаннях захисту малечі від насильства. Благодійники подивилися на умови, створені для жертв агресорів. Дивимось!

Камілла зростала в одному з дитбудинків Дніпра. У сімнадять завагітніла і йти дівчині було нікуди. Дізналася про центр “Мамине щастя”. Знаходиться тут вже близько року.

Зараз вже мешкає тут із своїм восьмимісячним сином Тимофієм. Каже: в центрі є все необхідне для повноцінного життя. Їх забезпечують харчами, одягом, а також – підшукують навчання чи роботу. Камілла, наприклад, зараз ходить на курси з візажу. І в подальшому планує пов’язати життя з індустрією краси.

Найголовніше для працівників центру – надати допомогу дітям, втім це неможливо без роботи з їхніми матерям. Адже, переконує психолог, коли щаслива жінка – щасливе і її маля.

Надає допомогу мешканкам центру і благодійний фонд “За дітей”, заснований Марією Пінчук. Адже головна мета організації – протидія насильству над дітьми. Її керівниця пригадує недавню приголомшливу історію, коли у Дніпрі знайшли маленьку дитину, яка блукала міськими вулицями зовсім одна.

Відтепер, за рішенням міських депутатів, у центрі приймають і жертв домашнього насильства. Такі вже тут живуть і проходять психологічну реабілітацію. Втім, поки що не наважуються показати свої обличчя і розповісти власні історії перед камерою.

Жертв домашнього насильства тут готові прийняти будь-якої хвилини. Для них облаштували затишні кімнати. Вони розраховані на мам з дітьми різного віку. Також тут є зручна їдальня та пральня – все задля комфортного спільного перебування. Потрапити до центру можна за направленням міської служби у справах дітей.