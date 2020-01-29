У Дніпрі стартує унікальний проєкт “Школа районного адміна”

Його започаткував організатор “Райончика” – однієї з найбільших у Дніпрі фейсбук-спільнот. А підтримав таку ініціативу народний депутат України Дмитро Кисилевський. Який до речі також є підписником цієї сторінки. Більш того, вже певний час спілкується з активістами “Райончика” та влаштовує спільні акції. Яка мета у “Школи районного адміна” та хто там навчатиметься – дивіться далі.

“Школа районного адміна” стартує восьмого лютого. Це унікальний цикл тренінгів, де учасники дізнаються, як організувати та ефективно вести місцеве онлайн-товариство. А викладатиме Володимир Мамченко. Мало хто знає його в обличчя, але саме він заснував відому дніпровську групу у фейсбук “Райончик”. Вона об’єднала тридцять тисяч мешканців Лівобережжя та Дніпра в цілому. І стала вкрай успішною. Тепер Володимир ділитиметься досвідом з учасниками проєкту “Школа районного адміна”.

Таку ініціативу вирішив підтримати народний депутат України Дмитро Кисилевський. Він звернувся до компанії “Інтерпайп”. З проханням допомогти ресурсами для проведення тренінгу. В результаті “Інтерпайп” надав приміщення, техніку та транспорт. З цією фейсбук-групою Дмитро Кисилевський знайомий вже давно. Разом провели багато цікавих акцій. Те, як учасники спільноти самоорганізувались, не може не викликати поваги, каже депутат. Адже більш як двісті соціальних та розважальних заходів за два роки без жодної бюджетної копійки – це вражає і надихає.

Тренінг розрахований на десять занять. Його учасники мають навчитись не лише вести успішні онлайн проєкти, а й об’єднувати людей навколо реальних заходів, що покращать якість їхнього життя.