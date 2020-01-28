Попри те, що в Україні не зафіксовано жодного випадку китайського коронавірусу, в області вирішили бути у всеозброєнні. В аеропорту та на залізничному вокзалі встановлять тепловізори. За їх допомогою дистанційно вимірюватимуть температуру тіла та виявлятимуть потенційно небезпечних пасажирів. А дві лікарні міста підготують для прийому людей з підозрою на коронавірус. Усі подробиці – розкаже Юлія Кочет

В аеропорту Дніпра найближчим часом посилять заходи безпеки та створять захисний кордон. Інфрачервоні термометри – вже у дії. Найближчим часом додадуться і тепловізори. Потенційно небезпечних пасажирів виявлятимуть і в літаку, і зоні прильоту. Тобто тих, хто має підвищену температуру або кашляє. Слідкуватимуть не лише за міжнародними, а й навіть за внутрішніми рейсами.

У аеропорту вже облаштували стаціонарний пункт, де чергує представник держпродспоживслужби.

Якщо у фахівців виникають підозри, пасажира терміново евакують. Прямісінько з борта літака. Разом з екіпажем та найближчим оточенням.

Людей з підозрою на коронавірус відправлятимуть до спеціально облаштованих медзакладів Дніпра. Приймати таких пацієнтів вже готова інфекційна лікарня.

На Дніпропетровщині сформована епідеміологічна комісія, яка має узгоджувати дії влади та медиків. Зараз напоготові обладміністрація та рада, держпродспоживслужба, обласний лабораторний центр та надзвичайники.