У маршрутки – лише зі спеціальними документами

Відсьогодні у Дніпрі громадський транспорт повністю припиняє перевезення звичайних містян. Пропускають лише працівників держустанов та критично важливих підприємств. Також кардинальних змін зазнав і графік руху автобусів. Наш Єгор Ромахло вирушив до кінцевих зупинок аби дізнатись – чи не спричинило нововведення черговий “апокаліпсис” та які саме документи вимагають у пасажирів.

Проїзд тільки з посвідченням або спеціальним квитком. Відсьогодні весь громадський транспорт Дніпра перевозитиме тільки працівників так званої “критичної інфраструктури”. Усіх інших міські чиновники просять за можливості залишитися вдома.

До цього списку також увійшли входять співробітники аптек та медичних установ. От і Катерина Григорівна, яка працює в Медакадемії, сьогодні без проблем змогла дістатись роботи. Щоправда, спеціального квитка жінка ще немає. Напередодні їй встигли видати лише довідку.

А от цю жінку з довідкою від навчального закладу пустили лише в третій за рахунком автобус.

Окрім посвідчення або спец квитка, пасажир обов’язково має бути у масці та гумових рукавичках. Без цих захисних засобів до транспорту не пускають. А от платити за проїзд не потрібно. Водії ж розповідають – особливого колапсу зранку не було. Люди ставляться до усіх вимог із розумінням.

А от співробітникам СБУ, ДСНС, судів, військовим та поліцейським – для проїзду має вистачити одного лише посвідчення. Усі інші установи повинні отримати спец квитки для своїх працівників. Керівники підприємств мають звернутись із заявою до міськради.

“В цій заяві обов’язково маєте розписати, чим займається організація, чи вона важлива для критичної інфраструктури. Наприклад, виготовлення санітайзерів, або продовольчих товарів. ”

Змін зазнав і графік руху громадського транспорту. Містом продовжать курсувати дванадцять автобусних маршрутів. Інші ж тимчасово припинили свою роботу. А от електротранспорт у Дніпрі курсує без змін.

Також у департаменті транспорту додали: обмеження на десять пасажирів відтепер скасовано. Перевізникам дозволили заповнювати салони автобусів на п’ятдесят відсотків.