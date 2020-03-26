Прибули до столиці, а потім розчинилися у повітрі

Як відомо, вчора з Польщі до України прибули шість сотень наших співвітчизників. Серед них – й 22 мешканці Дніпропетровщини. Аби доставити їх додому, був поданий автобус. Але до нього сіли лише 8 пасажирів. Зараз вони у Царичанській районній лікарні, де проходять обстеження. Інші ж евакуйовані особи загадково зникли. Інформації чому вони відмовилися від трансферу та де знаходяться зараз – немає. Обласна влада просить усіх, хто щось знає про місцеперебування цих людей, телефонувати за номером, який зараз на ваших екранах. Медики нагадують: усі, хто повертається з-за кордону зобов’язані самоізолюватися на два тижні.

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