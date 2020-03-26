Експрес-тести проти лабораторних

26.03.2020

Наразі у світі існує два основних методи діагностики коронавірусу. Перший  це так зване швидке тестування біля ліжка хворого, результат якого відомий вже за 5 хвилин. Другий спосіб  тест ПЛР. Він набагато більш вірогідний, проте робиться у лабораторії не менш як добу. Про переваги, недоліки та доцільність кожного методу далі. А також: скільки тестів є в Україні та чи можна перевіритися на коронавірус самостійно. Дивимось!

Київ, аеропорт Бориспіль. Евакуйованих з-за кордону українців перевіряють на коронавірус.

Їм роблять експрес-тест. Процес нічим не відрізняється від швидкого тестування на ВІЛ. До віконечка планшетки капають краплину крові й заливають спеціальним розчином. Результат відомий вже за 5 хвилин. Проте точність такого дослідження  невисока. Експерти пояснюють: тест реагує на антитіла, які імунна система людини виробляє під час боротьби із вірусом. Тож, якщо це інкубаційний період чи перші дні захворювання,  тест може підвести.

Тому такі тести доцільно проводити для масових перевірок, приміром, коли велика група людей повертається з-за кордону. Коли ж треба на 100% знати діагноз хворого, застосовують ПЛР-тест. У людини беруть мазок із носа чи рота та відправляють до лабораторії. На Дніпропетровщині такі дослідження проводять тільки в обласному лабораторному центрі.

Інколи на результат доводиться чекати декілька днів. Швидкість дослідження залежить від завантаження лабораторії. Наша обласна може опрацювати до 200 зразків на день.

А от у більш прогресивних країнах  Німеччині, Швейцарії чи Ізраїлі  пройти швидке тестування можна прямо на трасі. Там встановлені спеціальні кіоски “Corona drive in”. Як в ресторані швидкого харчування: кожен охочий може під’їхати та перевіритися на коронавірус. В Україні ж самостійно зробити аналіз поки не можна.

Днями до лабораторій України надійшло чверть мільйона експрес-тестів та набори для проведення 50-и тисяч ПЛР-досліджень. Протягом тижня очікується наступна партія. Потроху налагоджується власне виробництво. В Україні вже зареєстровані 3 вітчизняні виробники тест-систем на коронавірус.

Тим часом у Сингапурі розробили новий експрес-тест, який має значно більшу точність. Його вже протестували в одній з тамтешніх лікарень.

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