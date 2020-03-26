Експрес-тести проти лабораторних

Наразі у світі існує два основних методи діагностики коронавірусу. Перший – це так зване швидке тестування біля ліжка хворого, результат якого відомий вже за 5 хвилин. Другий спосіб – тест ПЛР. Він набагато більш вірогідний, проте робиться у лабораторії не менш як добу. Про переваги, недоліки та доцільність кожного методу далі. А також: скільки тестів є в Україні та чи можна перевіритися на коронавірус самостійно. Дивимось!

Київ, аеропорт Бориспіль. Евакуйованих з-за кордону українців перевіряють на коронавірус.

Їм роблять експрес-тест. Процес нічим не відрізняється від швидкого тестування на ВІЛ. До віконечка планшетки капають краплину крові й заливають спеціальним розчином. Результат відомий вже за 5 хвилин. Проте точність такого дослідження – невисока. Експерти пояснюють: тест реагує на антитіла, які імунна система людини виробляє під час боротьби із вірусом. Тож, якщо це інкубаційний період чи перші дні захворювання, – тест може підвести.

Тому такі тести доцільно проводити для масових перевірок, приміром, коли велика група людей повертається з-за кордону. Коли ж треба на 100% знати діагноз хворого, застосовують ПЛР-тест. У людини беруть мазок із носа чи рота та відправляють до лабораторії. На Дніпропетровщині такі дослідження проводять тільки в обласному лабораторному центрі.

Інколи на результат доводиться чекати декілька днів. Швидкість дослідження залежить від завантаження лабораторії. Наша обласна може опрацювати до 200 зразків на день.

А от у більш прогресивних країнах – Німеччині, Швейцарії чи Ізраїлі – пройти швидке тестування можна прямо на трасі. Там встановлені спеціальні кіоски “Corona drive in”. Як в ресторані швидкого харчування: кожен охочий може під’їхати та перевіритися на коронавірус. В Україні ж самостійно зробити аналіз поки не можна.

Днями до лабораторій України надійшло чверть мільйона експрес-тестів та набори для проведення 50-и тисяч ПЛР-досліджень. Протягом тижня очікується наступна партія. Потроху налагоджується власне виробництво. В Україні вже зареєстровані 3 вітчизняні виробники тест-систем на коронавірус.

Тим часом у Сингапурі розробили новий експрес-тест, який має значно більшу точність. Його вже протестували в одній з тамтешніх лікарень.