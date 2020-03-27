До 21-ї лікарні Дніпра надійшло 20 апаратів штучної вентиляції легень
Їх закупила влада міста. Наразі йдуть роботи з налаштування медобладнання. І вже завтра лікарі зможуть надавати необхідну допомогу хворим на коронавірус. Крім того, влада області забезпечила госпітальні бази експрес-тестами та захисними масками. Більше деталей — у нашому сюжеті.
Інфекційна лікарня № 21 сьогодні отримала нове обладнання для боротьби з коронавірусом. Зокрема двадцять нових апаратів штучної вентиляції легень. З них 15 – стаціонарних та 5 портативних.
“Також нам привезли 26 моніторів пацієнта, які також необхідні для нашого відділення інтенсивної терапії. Нарешті ми зможемо спокійно зустрічати пацієнтів, які будуть вимагати цього лікування.”
Нині йдуть роботи з підключення та налаштування медобладнання. Вже завтра воно буде готове рятувати життя. Наступну партію медтехніки очікують найближчим часом.
“15 апаратів ІВЛ ми чекаємо на початку квітня. Також очікуються кисневі концентратори, в кількості 30 штук.”
А також на портативний рентген апарат та сто сімдесят пульсометрів. Тим часом влада області забезпечила госпітальні бази експрес-тестами та масками.
“Це 1500 експрес-тестів у Кривому Розі і наразі 1700 експрес-тестів – у Дніпрі. Це й маски-респіратори – більше тисячі у кожній з лікарень, це і маски хірургічні – яких ми надіслали понад 90 тисяч у кожну лікарню.”
Влада міста та області звітують – госпітальні лікарні вже готові до боротьби з коронавірусом.