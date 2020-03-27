Мешканці Дніпропетровщини зможуть замовити безкоштовну доставку ліків прямо додому. Дніпропетровська облдержадміністрація уклала меморандум із сервісом пошуку та доставки фармацевтичної продукції. Це актуально під час карантину, але у договорі йдеться що послуга діятиме й потім, протягом року. До пілотного проєкту “ЛікиВдома” вже долучилися Дніпровський, Криничанський, Новомосковський, Павлоградський та Криворізький райони. Згодом цією послугою зможуть користатися всі мешканці області.

Замовлення за програмою «ЛікиВдома» можна буде оформити на сайті або за телефоном. Усі контакти зараз на вашому екрані. Послуга безкоштовна і доступна з 27 березня.

068 296 14 52 – ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ ЛІКІВ, або сайт – Liki24.com