«ЛікиВдома»

27.03.2020

Мешканці Дніпропетровщини зможуть замовити безкоштовну доставку ліків прямо додому. Дніпропетровська облдержадміністрація уклала меморандум із сервісом пошуку та доставки фармацевтичної продукції. Це актуально під час карантину, але у договорі йдеться що послуга діятиме й потім, протягом року. До пілотного проєкту “ЛікиВдома” вже долучилися Дніпровський, Криничанський, Новомосковський, Павлоградський та Криворізький райони. Згодом цією послугою зможуть користатися всі мешканці області.
Замовлення за програмою «ЛікиВдома» можна буде оформити на сайті або за телефоном. Усі контакти зараз на вашому екрані. Послуга безкоштовна і доступна з 27 березня.

068 296 14 52 – ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАМОВЛЕНЬ ЛІКІВ, або сайт – Liki24.com

Теги: , ,

Інші новини

ІНТЕРПАЙП передав лікарні №21 партію медичних електровідсмоктувачів для боротьби з коронавірусом

28.03.2020

Три нових випадки зараження на COVID-19 виявили на Дніпропетровщині

27.03.2020

Троє мешканців області, евакуйованих з-за кордону, зникли з обсервації

27.03.2020

До 21-ї лікарні Дніпра надійшло 20 апаратів штучної вентиляції легень

27.03.2020

Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів – скасовується

27.03.2020

Сьогодні міжнародний День Театру

27.03.2020