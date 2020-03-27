Троє мешканців області, евакуйованих з-за кордону, зникли з обсервації

Це вже другий подібний випадок. Нагадаємо, два дні тому на Київському вокзалі наче розчинилися у повітрі з десяток наших земляків. Вони не сіли до автобуса, що мав би доправити їх на медобстеження. Сьогодні ж, в останній день перед тотальним закриттям кордону, в Україну повертаються ще понад 7 з половиною тисяч наших громадян. Серед них – і мешканці Дніпропетровщини. Їх зустрічатиме спецтранспорт від обласної влади і безкоштовно доставлятиме додому. А от чи відправлятимуть людей на карантин? Усі подробиці – далі в сюжеті!

Наразі на Дніпропетровщині діють дві обсерваційні бази. У них перебувають майже 8 десятків людей. В першій – 44 артисти Театру опери та балету, що гастролювали Європою. У другій – 32 наших земляки, яких влада евакуювала з-за кордону спецрейсами. Сьогодні стало відомо – в останній мало б знаходитися 35-теро людей замість тридцяти двох.

“Троє з них самовільно покинули територію обсервації. Тобто на сьогодні там 32 людей, їм зробили експрес тести. Один з тестів був позитивним.”

За попередньою інформацією, поліцейським вдалося розшукати одного з втікачів, проте поки правоохоронці ситуацію не коментують. Сьогодні до України повертається 39 евакуаційних рейсів, в літаках – понад 7 з половиною тисяч наших громадян. Скільки з них мешканців Дніпропетровщини – поки не відомо. Проте обласна влада робить все можливе, аби знайти земляків та безпечно доправити додому.

“Наш транспорт вже стоїть в Борисполі. Намагаємося, щоб люди сіли на автомобілі, на наші автомобілі. Всі автобуси забезпечені засобами індивідуального захисту.”

Усім пасажирам обіцяють перевірити температуру та, якщо немає симптомів захворювання, відпустити додому на самоізоляцію. На випадок виявлення хворих розроблений алгоритм діагностики, людей готові прийняти медики. Також в області окрім двох чинних, готують ще 11 місць обсервації загалом на дві з половиною тисячі місць. Термін карантину артистів Театру опери та балету спливає вже 30 березня, групи з іншої бази – 6 квітня.