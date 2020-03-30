До Дніпропетровщини з-за кордону повернулося понад півтисячі людей

Двотижневий карантин на обсерваційній базі – для усіх, хто повернувся з-за кордону. Таке рішення вчора ухвалив уряд. Проте багато людей відмовляються від ізоляції та в прямому сенсі слова проривають кордони з правоохоронців. Днями до Дніпропетровщини повернулося понад півтисячі людей. Де вони зараз і чи становлять загрозу для інших – подробиці в сюжеті наших кореспондентів.

Наче звірі з клітки, евакуйовані з В’єтнаму намагаються вирватися з летовища. Люди не хочуть проходити двотижневу обсервацію. Зрештою їм вдається відкрити двері й починається хаос.

Після інциденту правоохоронці значно посилили нагляд за тими, хто повертається. Людей не випускають із літаків, поки ті не погодяться на ізоляцію. Навколо трапу – кордон із правоохоронців. Пасажири обурені.

Тільки в п’ятницю до Дніпропетровщини в’їхали близько 5 сотень людей, що повернулися з Пакистану, Індії, США, Ізраїлю, Франції та Польщі. Усі пройшли температурний скринінг та погодилися на двотижневу самоізоляцію. Вчора до столиці прибув спецпотяг з евакуйованими українцями. Серед них – понад двадцять мешканців Дніпропетровщини. Відповідно до нових правил усі вони мали б провести два тижні на обсерваційній базі. Проте десятеро – поїхали додому. В облраді пояснюють: уряд ухвалив рішення вже після того, як людей відпустили.Аби уникнути потрапляння вірусу до області, на Дніпропетровщині збільшили кількість інфекційних блокпостів. Тепер їх 26. На них чергують поліція, рятувальники та медики.

Рятувальники ж – дезінфікують вулиці спецрозчином. Вже оброблені понад 600 кілометрів автошляхів області.