До Дніпропетровщини з-за кордону повернулося понад півтисячі людей

30.03.2020

MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 12, 2020: People in face masks in the arrival hall at the Sheremetyevo International Airport outside Moscow. The airport has enhanced security screening of arriving passengers for the novel coronavirus (Covid-19). Russia has suspended most flights from China, Iran, and South Korea with the remaining flights transferred to Terminal F at the Sheremetyevo International Airport. On 13 March, Russia is to introduce the same security measures in relation to flights from Italy, Germany, France and Spain. All the passengers arriving at the airport's Terminal F must fill in a form and have their temperature measured. As of 12 March 2020, Russia has confirmed 28 cases of the novel coronavirus, with 16 cases in Moscow. Sergei Bobylev/TASSÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïàññàæèðû â ìåäèöèíñêèõ ìàñêàõ, ïðèáûâøèå ðåéñîì èç Èòàëèè, â àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî. Óñèëåííûé ìåäèöèíñêèé êîíòðîëü ââåäåí äëÿ ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ èç ñòðàí, ãäå ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñ COVID-2019. Ñ 13 ìàðòà Ðîññèÿ âðåìåííî îãðàíè÷èâàåò àâèàñîîáùåíèå ñ Èòàëèåé, Ãåðìàíèåé, Èñïàíèåé è Ôðàíöèåé. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Двотижневий карантин на обсерваційній базі – для усіх, хто повернувся з-за кордону. Таке рішення вчора ухвалив уряд. Проте багато людей відмовляються від ізоляції та в прямому сенсі слова проривають кордони з правоохоронців. Днями до Дніпропетровщини повернулося понад півтисячі людей. Де вони зараз і чи становлять загрозу для інших – подробиці в сюжеті наших кореспондентів.

Наче звірі з клітки, евакуйовані з В’єтнаму намагаються вирватися з летовища. Люди не хочуть проходити двотижневу обсервацію. Зрештою їм вдається відкрити двері й починається хаос.

Після інциденту правоохоронці значно посилили нагляд за тими, хто повертається. Людей не випускають із літаків, поки ті не погодяться на ізоляцію. Навколо трапу – кордон із правоохоронців. Пасажири обурені.

Тільки в п’ятницю до Дніпропетровщини в’їхали близько 5 сотень людей, що повернулися з Пакистану, Індії, США, Ізраїлю, Франції та Польщі. Усі пройшли температурний скринінг та погодилися на двотижневу самоізоляцію. Вчора до столиці прибув спецпотяг з евакуйованими українцями. Серед них  понад двадцять мешканців Дніпропетровщини. Відповідно до нових правил усі вони мали б провести два тижні на обсерваційній базі. Проте десятеро – поїхали додому. В облраді пояснюють: уряд ухвалив рішення вже після того, як людей відпустили.Аби уникнути потрапляння вірусу до області, на Дніпропетровщині збільшили кількість інфекційних блокпостів. Тепер їх 26. На них чергують поліція, рятувальники та медики.

Рятувальники ж – дезінфікують вулиці спецрозчином. Вже оброблені понад 600 кілометрів автошляхів області.

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