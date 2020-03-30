Телефонуйте на обласну гарячу лінію

30.03.2020

Якщо у вас є симптоми ГРВІ й ви підпадаєте під підозру на коронавірусну інфекцію, вам мають зробити тест. У разі відмови  телефонуйте на обласну гарячу лінію. Номери є на сайтах МОЗ та облдержадміністрацій. Фахівці розглядатимуть кожне таке звернення. У профільному міністерстві наголошують: лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів. Вони прописані в стандартах надання медичної допомоги. Там є чіткі критерії підозри на коронавірус. Якщо є ознаки ГРВІ  мають проводити тести на COVID-19. Також у всіх областях створені спеціальні мобільні бригади. Вони виїжджатимуть до пацієнтів з підозрою для забору зразків.

0800 500 474 ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ КОРОНАВІРУСУ

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