Хворих на коронавірус в Україні – вже майже півтисячі

30.03.2020

Шестеро одужали, одинадцять – загинули. Найбільше інфікованих на Київщині – півсотні в області та понад сто у столиці. Напружена ситуація залишається у Чернівецькій області – понад сімдесят хворих. Далі йдуть Тернопільська та Черкаська – понад 50 хворих. У сусідній з нами Запорізькій – захворів депутат облради, а згодом – і її голова. Станом на 17 годину понеділка там 13-ть хворих. На Дніпропетровщині – 8 випадків. Вчора діагноз підтвердили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Один хворий одужав, ще 21 пацієнт  із підозрою на коронавірус.

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