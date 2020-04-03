У Дніпрі назвали компанії, які допомагають у боротьбі проти коронавірусу

Компанії Дніпра та області об’єдналися, щоб протистояти епідемії в регіоні. У благодійному фонді «Відродження регіону», який надає допомогу Обласному штабу протидії коронавірусу, а також міським штабам Дніпра, Нікополя і Новомосковська, розповіли, що за півтора тижня вдалося зібрати близько 4,6 млн грн. Крім цього 100 млн грн виділила на боротьбу з епідемією промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Діяти оперативно і швидко приймати рішення – ось, що потрібно в поточній ситуації. Так і зробили вже 60 компаній. Велика частина з них працює в українській промисловості. Кожна компанія направила до фонду або виділила на закупівлю необхідного для області посильні в поточній ситуації кошти. Суми різняться від 2 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Серед тих, хто відгукнувся на заклик об’єднатися проти коронавірусу, є такі компанії: Centravis, Elme Messer Gaas – Ukraine, Vallourec Niko Tube, Югтрансстройкомплект, Дніпровський завод спецінструменту, Хосвоком, Укртрубоізіл, Укрвагонресурс, Миртен, Енероготехмаш, Інтенза, УКРТЕХНОБУД, Адіум, Ремі, Дніпровський трубний завод.

Об’єднує зусилля не тільки бізнес. У БФ «Відродження регіону» перераховують кошти небайдужі жителі області, у яких є можливість надати допомогу. Їх внесок також має велике значення. На сьогодні допомогу надали – більше 30 фізосіб.

Зібрані кошти спрямовуються на закупівлю необхідного обладнання, матеріалів і засобів захисту для опорних лікарень Дніпра і області, а також для бригад екстреної медичної допомоги, які першими стикаються з інфікованими пацієнтами. Крім того, частина коштів виділять і на допомогу людям похилого віку або тим, кому потрібна підтримка в цей складний період.

Велику частку фінансової та організаційної допомоги взяла на себе компанія ІНТЕРПАЙП, яка в цілому виділила на боротьбу з коронавірусом 100 млн грн. ІНТЕРПАЙП тісно співпрацює з Обласним штабом, який очолює губернатор Олександр Бондаренко, і штабами Дніпра, Нікополя, Новомосковська та мерами цих міст – Борисом Філатовим, Андрієм Фісаки і Віктором Литвищенко.

Повний список компаній і жителів області, які допомагають підготуватися до зустрічі з епідемією, можна побачити нижче або на сайті фонду: https://zadnipro.dp.ua/#Reporting

«Ми звернулися до наших клієнтів, постачальників і партнерів – всіх тих, хто працює з підприємствами компанії ІНТЕРПАЙП, з проханням надати допомогу регіону в боротьбі з коронавірусом. В основному – це промислові компанії, не тільки з нашого регіону, але і з інших областей України, а також наші клієнти з Болгарії, Азербайджану, Франції та інших країн. Саме від них ми отримали максимальну підтримку. На отримані кошти Фонд «Відродження регіону» щодня здійснює закупівлі для потреб лікарень міста і області», – коментує генеральний директор ІНТЕРПАЙП Фаді Храйбе.

Крім цього, ІНТЕРПАЙП спільно з губернатором направили адресні листи із закликом допомогти понад 230 компаніям. Близько 50 запитів залишилися без відповіді, більше 15 – отримали відмову. З повним списком компаній можна ознайомитися на сайті БФ: https://zadnipro.dp.ua/#participants

Допомогу медичним установам в регіоні надають і інші компанії і бізнес спільноти. Наприклад, учасники клубу Inspira, IT Dnipro Community і RunIT, KMBS Alumni Дніпро і Board, БФ KIDDO.

У фонді висловлюють подяку за будь-яку надану допомогу. Підтримка важлива і цінна зараз, як ніколи.

Перерахували кошти в БФ «Відродження регіону» або погодили закупівлю позицій з фондом:

ІНТЕРПАЙП Сентравіс Продакшн Юкрейн ТОВ Енерготехмаш ДП “Контакт” ВАТ ЖСМ-2 ТОВ УКРТЕХНОБУД ТОВ Віп Гарант ТОВ Фірма Віп Гарант ТОВ Вето ТОВ ТД Поліпласт ТОВ Миртен ТОВ Нікопроммаш П’ятихатський завод металургійних сумішей ПП Жадор ТОВ Реміо ТОВ ЕЛ ГРУП ТОВ Адіум ТОВ Дніпровський завод спецінструментів ТОВ Валюрек Ніко Тьюб ТОВ Мет-Холдинг ТОВ ІНТЕНЗА ПП УКРСЕЦБУДРЕМОНТ ТОВ УКРВАГОНРЕСУРС ТОВ АМЗ Груп ДП Мессер Україна ТОВ ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП ТОВ НВП З ІІ УКРТРУБОІЗОЛ ТОВ Підшипник груп ТОВ Промресурс-ДНІПРО ТОВ Реміо ТОВ ХОСВОКОМ ТОВ ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД ТОВ “НВП Укрпромтехнології” ПП ПРОМ ПІДШИПНИК ТОВ “ТД” АГРО-СПЕКТР “ Страхова група ТАС ТОВ ЯНА ІНЖИНІРИНГ ПП ПРОМ ПАРТНЕР ПП МІМ ПП ЕНЕРГІЯ ПП СТАНДАРТ-АБ КОЛОВАГ АТ ТОВ ПК РЕНДПАКО ТОВ АГРОБУДІНЖІНІРІНГ ДП ВТОРМЕТ ТОВ КВЕРБ ТОВ Югтрансстройкомплект ТОВ АМТ Будпроект ТОВ фірма Сокіл-Брок ТОВ Гала-Південь 11 компаній виявили бажання зберегти анонімність 34 физосіб перерахували фінансову допомогу

При цьому в БФ «Відродження регіону» підкреслюють, що важливо працювати в єдиному полі. Купувати необхідне для опорних лікарень кожна компанія може самостійно. Але для того, щоб вони отримали саме те, що потрібно, краще координувати закупівлю з обласним та міським штабами через фонд.

Про Фонд:

Благодійний Фонд «Відродження регіону» створений з ініціативи української промислової компанії ІНТЕРПАЙП при Дніпропетровській ОДА. Основне завдання фонду – збір коштів для боротьби з епідемією коронавірусу, закупівля і розподіл медичного обладнання у медичні установи Дніпра і Дніпропетровській області.