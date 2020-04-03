У Дніпрі назвали компанії, які допомагають у боротьбі проти коронавірусу
Компанії Дніпра та області об’єдналися, щоб протистояти епідемії в регіоні. У благодійному фонді «Відродження регіону», який надає допомогу Обласному штабу протидії коронавірусу, а також міським штабам Дніпра, Нікополя і Новомосковська, розповіли, що за півтора тижня вдалося зібрати близько 4,6 млн грн. Крім цього 100 млн грн виділила на боротьбу з епідемією промислова компанія ІНТЕРПАЙП.
Діяти оперативно і швидко приймати рішення – ось, що потрібно в поточній ситуації. Так і зробили вже 60 компаній. Велика частина з них працює в українській промисловості. Кожна компанія направила до фонду або виділила на закупівлю необхідного для області посильні в поточній ситуації кошти. Суми різняться від 2 тисяч до 1,5 мільйона гривень.
Серед тих, хто відгукнувся на заклик об’єднатися проти коронавірусу, є такі компанії: Centravis, Elme Messer Gaas – Ukraine, Vallourec Niko Tube, Югтрансстройкомплект, Дніпровський завод спецінструменту, Хосвоком, Укртрубоізіл, Укрвагонресурс, Миртен, Енероготехмаш, Інтенза, УКРТЕХНОБУД, Адіум, Ремі, Дніпровський трубний завод.
Об’єднує зусилля не тільки бізнес. У БФ «Відродження регіону» перераховують кошти небайдужі жителі області, у яких є можливість надати допомогу. Їх внесок також має велике значення. На сьогодні допомогу надали – більше 30 фізосіб.
Зібрані кошти спрямовуються на закупівлю необхідного обладнання, матеріалів і засобів захисту для опорних лікарень Дніпра і області, а також для бригад екстреної медичної допомоги, які першими стикаються з інфікованими пацієнтами. Крім того, частина коштів виділять і на допомогу людям похилого віку або тим, кому потрібна підтримка в цей складний період.
Велику частку фінансової та організаційної допомоги взяла на себе компанія ІНТЕРПАЙП, яка в цілому виділила на боротьбу з коронавірусом 100 млн грн. ІНТЕРПАЙП тісно співпрацює з Обласним штабом, який очолює губернатор Олександр Бондаренко, і штабами Дніпра, Нікополя, Новомосковська та мерами цих міст – Борисом Філатовим, Андрієм Фісаки і Віктором Литвищенко.
Повний список компаній і жителів області, які допомагають підготуватися до зустрічі з епідемією, можна побачити нижче або на сайті фонду: https://zadnipro.dp.ua/#Reporting
«Ми звернулися до наших клієнтів, постачальників і партнерів – всіх тих, хто працює з підприємствами компанії ІНТЕРПАЙП, з проханням надати допомогу регіону в боротьбі з коронавірусом. В основному – це промислові компанії, не тільки з нашого регіону, але і з інших областей України, а також наші клієнти з Болгарії, Азербайджану, Франції та інших країн. Саме від них ми отримали максимальну підтримку. На отримані кошти Фонд «Відродження регіону» щодня здійснює закупівлі для потреб лікарень міста і області», – коментує генеральний директор ІНТЕРПАЙП Фаді Храйбе.
Крім цього, ІНТЕРПАЙП спільно з губернатором направили адресні листи із закликом допомогти понад 230 компаніям. Близько 50 запитів залишилися без відповіді, більше 15 – отримали відмову. З повним списком компаній можна ознайомитися на сайті БФ: https://zadnipro.dp.ua/#participants
Допомогу медичним установам в регіоні надають і інші компанії і бізнес спільноти. Наприклад, учасники клубу Inspira, IT Dnipro Community і RunIT, KMBS Alumni Дніпро і Board, БФ KIDDO.
У фонді висловлюють подяку за будь-яку надану допомогу. Підтримка важлива і цінна зараз, як ніколи.
Перерахували кошти в БФ «Відродження регіону» або погодили закупівлю позицій з фондом:
- ІНТЕРПАЙП
- Сентравіс Продакшн Юкрейн
- ТОВ Енерготехмаш
- ДП “Контакт” ВАТ ЖСМ-2
- ТОВ УКРТЕХНОБУД
- ТОВ Віп Гарант
- ТОВ Фірма Віп Гарант
- ТОВ Вето
- ТОВ ТД Поліпласт
- ТОВ Миртен
- ТОВ Нікопроммаш
- П’ятихатський завод металургійних сумішей
- ПП Жадор
- ТОВ Реміо
- ТОВ ЕЛ ГРУП
- ТОВ Адіум
- ТОВ Дніпровський завод спецінструментів
- ТОВ Валюрек Ніко Тьюб
- ТОВ Мет-Холдинг
- ТОВ ІНТЕНЗА
- ПП УКРСЕЦБУДРЕМОНТ
- ТОВ УКРВАГОНРЕСУРС
- ТОВ АМЗ Груп
- ДП Мессер Україна
- ТОВ ВСЕСВІТ-ОЙЛ-ГРУП
- ТОВ НВП З ІІ УКРТРУБОІЗОЛ
- ТОВ Підшипник груп
- ТОВ Промресурс-ДНІПРО
- ТОВ Реміо
- ТОВ ХОСВОКОМ
- ТОВ ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД
- ТОВ “НВП Укрпромтехнології”
- ПП ПРОМ ПІДШИПНИК
- ТОВ “ТД” АГРО-СПЕКТР “
- Страхова група ТАС
- ТОВ ЯНА ІНЖИНІРИНГ
- ПП ПРОМ ПАРТНЕР
- ПП МІМ
- ПП ЕНЕРГІЯ
- ПП СТАНДАРТ-АБ
- КОЛОВАГ АТ
- ТОВ ПК РЕНДПАКО
- ТОВ АГРОБУДІНЖІНІРІНГ
- ДП ВТОРМЕТ
- ТОВ КВЕРБ
- ТОВ Югтрансстройкомплект
- ТОВ АМТ Будпроект
- ТОВ фірма Сокіл-Брок
- ТОВ Гала-Південь
- 11 компаній виявили бажання зберегти анонімність
- 34 физосіб перерахували фінансову допомогу
При цьому в БФ «Відродження регіону» підкреслюють, що важливо працювати в єдиному полі. Купувати необхідне для опорних лікарень кожна компанія може самостійно. Але для того, щоб вони отримали саме те, що потрібно, краще координувати закупівлю з обласним та міським штабами через фонд.
Про Фонд:
Благодійний Фонд «Відродження регіону» створений з ініціативи української промислової компанії ІНТЕРПАЙП при Дніпропетровській ОДА. Основне завдання фонду – збір коштів для боротьби з епідемією коронавірусу, закупівля і розподіл медичного обладнання у медичні установи Дніпра і Дніпропетровській області.