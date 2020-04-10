311 хворих на коронавірус лише за добу

Антирекорд від початку епідемії. Станом на 17 годину п’ятниці в Україні зареєстровано вже 2203 випадки захворювання. Зростає кількість інфікованих й на Дніпропетровщині – їх вже понад півсотні. Докладно про ситуацію в нашому регіоні та інших областях – дивіться.

366 хворих. Чернівецька область нині – абсолютний лідер за захворюваністю на COVID-19. Аби сповільнити поширення хвороби, там до понеділка закриють усі магазини, працюватимуть тільки аптеки. На АЗС заправлятимуть лише машини екстрених служб. Такі ж обмеження вводять на Волині та Закарпатті. На Київщині кількість хворих сягнула майже 5 сотень: 348 – в столиці та 140 – в області. На Івано-Франківщині – 254 хворих, Тернопільщині – близько двохсот. У МОЗ заявляють – ситуація контрольована, а пік захворюваності, обіцяний на 14 квітня, можемо й оминути, якщо дотримуватися правил карантину.

За добу від коронавірусу загинули 12 українців, 16 – одужали. Серед них й найстарша пацієнтка – 73-річна мешканка Вінниці, що перенесла COVID-19 із гострим інфарктом й двобічною пневмонією. Наразі в лікарнях знаходиться менше половини інфікованих – 923 людини, з них – 145 дітей.

На Дніпропетровщині ж від учора зареєстровано 7 нових випадків. Це жінки з Павлограда та Петропавлівки, двоє чоловіків з Кам’янського – усі вони контактували з раніше інфікованими жителями Першотравенська. Ще троє – з Дніпра, Кривого Рогу та знову Першотравенська. До лікарні Мечникова також доправили вагітну жінку із підозрою на COVID-19.

Після першого тесту діагноз у породіллі не підтвердився. Проте медики вирішили зробити ще один – про всяк випадок. Тепер чекають на результат.