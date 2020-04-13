Станом на 19:00 понеділка зареєстровано вже 3102 випадки захворювання. На Дніпропетровщині ж – 5 нових й загалом 60 із початку епідемії. Докладна ситуація в нашому регіоні та інших областях – далі в сюжеті.

Майже півтисячі хворих тільки у столиці, ще понад 250 – в області. На Київщині – спалах коронавірусу. За добу COVID-19 діагностували майже 8-ми десяткам людей, 63 з них – це працівники Києво-Печерської лаври. І вже дві смерті у святині – загинули чоловіки 47-ми та 73-ох років. Гаряче й у Чернівецькій області – понад 450 випадків. У сусідніх Івано-Франківській та Тернопільській – близько 300. На Миколаївщині, де ще минулого тижня не було жодного хворого? реєструють вже 5 випадків. Загалом за минулу добу загинуло 10 українців – це переважно люди похилого віку із супутніми захворюваннями. 8 людей – одужали. В лікарнях перебувають близько половини хворих

На Дніпропетровщині ж за вихідні виявили 5 випадків захворювання. Двоє із них – це медики. У Петропавлівському районі захворіла медсестра, понад півсотні її колег перебувають на самоізоляції та чекають на результати досліджень. Схожа ситуація і у Кривому розі.

Загалом у нашій області зареєстровано вже 60 випадків. Найбільше хворих у Першотравенську – 27. В лікарнях Дніпра та Кривого Рогу перебувають 16 пацієнтів із коронавірусом, 9 – із підозрою. У лікарні Мечникова рятують життя 61-річній мешканці Першотравенська. Її доправили минулої п’ятниці у критичному стані.

“Наразі вона залишається тяжкою. Без кисню нашого, вентиляції, вона сама легеневу тканину не тримає.”

Також під наглядом мечниківців залишається породілля із вірусною пневмонією. Аналізи поки не підтвердили в неї COVID-19. Стан дитини в нормі, матері – середньої тяжкості.