Новий рівень діагностики на Дніпропетровщині

Відтепер усі випадки пневмонії в області досліджуватимуть на COVID-19. Це стало можливим завдяки сучасному обладнанню, що днямиз’явилось у лабораторії лікарні імені Мечникова. Воно надзвичайно точне та швидке. Лише за добу фахівці зможуть робити близько двохсот аналізів на коронавірус.

Одночасно в лабораторії можуть працювати до десяти співробітників. Результати отримують надзвичайно швидко.

Нове французьке обладнання дозволяє робити в лабораторії сто ПЛР аналізів за одне завантаження. І двісті – за добу. Спеціалісти зазначають, це зовсім інший рівень діагностики. Крім мазка на коронавірус, на цьому обладнані можна проводити додатково тисячу супутніх лабораторних досліджень. І їх в багатьох випадках можна зробити лише тут.

Зразки аналізів і ПЛР-тести привозитимуть в лабораторію лікарні Мечникова мобільні бригади. Так само, як і в обласний лабораторний центр. Спільна робота допоможе робити більше досліджень та швидше виявляти випадки захворювання на коронавірус. Таке рішення прийняли під час відеоконференції із керівниками госпітальних баз, де знаходяться хворі із підтвердженим діагнозом COVID-19. А такі пацієнти є в Кривому Розі, Кам’янському, Дніпрі, Першотравенську, Павлограді та Новомосковську.