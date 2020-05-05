Серйозні опіки окропом

У дворічного Романчика уражено 15% шкіри. Наразі малюк перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні. Хлопчик пережив декілька операцій й попереду в нього довготривале лікування та реабілітація. В якому стані зараз Рома та як саме він втрапив у таке лихо — дивіться у наступному сюжеті!

Ці фото зроблені за день до злощасної події. Тут дворічний Рома весело проводить час зі своєю старшою сестрою у рідному селі Катеринівка, що у Покровському районі. І вже за добу малюк опинився в реанімації. Хлопчик перекинув на себе повний кухоль з окропом. Його мати розповідає – скип’ятила воду, аби зварити вареники. Відійшла буквально на хвилину й Романчик вирішив зняти кухоль з плити сам.

Катерина каже – навіть і думки не мала, що хлопчик зможе дотягнутися до плити. Тож ретельно не пильнувала, про що гірко шкодує.

Зараз Рома у реанімаційному відділені. У обласній дитячій лікарні його відразу ж прооперували. Видалили нежиттєздатні тканини та закрили рани штучною шкірою.

За словами лікаря, ситуації, коли діти травмуються окропом, на жаль трапляються доволі часто. Аби їх уникнути з дітьми потрібно постійно проводити профілактичні бесіди. А якщо лихо вже трапилось, рекомендації медиків такі:

“Зняти одяг просочений окропом, або змахнути, якщо це просто на суху шкіру потрапив окріп. Якщо немає можливості зняти одяг, або це буде дуже довго, то його просто потрібно охолоджувати холодною водою.”

Зараз маленькому Романчику потрібні донори. Аби односельці могли здати для нього кров, волонтери домовилися про їх безкоштовне перевезення до обласного центру переливання.

Щоб допомогти хлопчику ви можете звернутись до обласної станції переливання крові, що знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 17.