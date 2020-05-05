35 кисневих концентраторів та газоаналізатор

Вкрай необхідне і коштовне медичне обладнання передали лікарням українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд «Відродження регіону». Устаткування вартістю у понад мільйон сімсот тисяч гривень отримали госпітальні бази Дніпра, Новомосковська, Марганця й Нікополя. Це запланований етап програми допомоги медичним закладам області.

З дотриманням правил особистого захисту та з позитивними думками, робітниця складу компанії “Інтерпайп” і фонду “Відродження регіону” – Світлана, разом з колегами, пакує гуманітарну допомогу медичним закладам області.

Відправлені вже десятки машин. Щоб це стало можливим, найкращі менеджери “Інтерпайп” провели величезну роботу. Не менш відповідально, ніж матеріали для свого виробництва, вони вивчили потреби медиків та знайшли виробників, продукції яких довіряє весь світ.

Цього разу везуть в Новомосковську лікарню кисневі концентратори – обладнання, яке так довго чекали. Менеджери компанії “Інтерпайп” підібрали найсучасніші моделі, зручні у використанні й такі, що відповідають нагальним потребам лікарів.

Прилад може працювати без перерви майже п`ятнадцять годин. У лікарню привезли п`ять таких апаратів.

Двадцять киснЕвих концентраторів та медичний газоаналізатор передав фонд «Відродження регіону» за підтримки компанії ІНТЕРПАЙП в Дніпровську лікарню №21.

Саме такий газоаналізатор допомагає встановити необхідний режим для апарату штучної вентиляції легень. Та на цьому допомога не закінчується.

Фонд «Відродження регіону» за підтримки компанії ІНТЕРПАЙП відповідально і послідовно реалізує план допомоги лікарням області.