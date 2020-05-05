Транспортна інфраструктура Дніпра готується до послаблення карантину

З 12 травня у місті відновлять роботу 39 автобусних маршрутів. Проїзд знову буде платним. Та вільне користування перевезеннями все ще не на часі. Пасажирів продовжать пускати до транспорту тільки за спецквитками. Всі подробиці – далі у сюжеті.

Департамент транспорту Дніпра з дня на день чекає постанову Кабміну про послаблення карантину. Після її отримання посадовці врегулюють всі нюанси. Та план дій вже мають. Зараз у місті працюють тринадцять автобусних маршрутів. Вже за тиждень їх збільшать до тридцяти дев’яти. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Дніпровської міської ради. Також з дванадцятого травня за проїзд треба буде платити — так само, як і до карантину.

Втім, користуватися громадським транспортом кожен охочий все ще не зможе. Для поїздок, як і зараз, необхідно буде мати спецквиток. Всі, хто вийде працювати з дванадцятого травня офіційно — зможуть його оформити. Відтепер отримати спецквиток можна не лише у міськраді Дніпра, а й у чотирьох додаткових пунктах — у Самарській та Новокодацькій райрадах, АТП 11205 та Тролейбусному депо № 2.

САМАРСЬКА РАЙРАДА

(ВУЛ. 20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 51)

НОВОКОДАЦЬКА РАЙРАДА

(ПР. С. НІГОЯНА, 77)

АТП 11205

(ВУЛ. КАЛИНОВА, 87)

ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО № 2

(ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31А)

Також під час проїзду при собі потрібно мати маску та рукавички — використання засобів індивідуального захисту не збираються скасовувати. З будь-яких питань стосовно роботи громадського транспорту у Дніпрі — можна звертатися до профільного департаменту міськради. Номери телефонів ви бачите на екранах.

068 478 50 58

744 87 63

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ