Від оперних арій до «карантинних» куплетів

Артисти дніпровського театру Опери та балету намагаються підтримувати гарну сценічну форму. Деякі з них діляться з публікою подробицями карантинного життя й творчості. Про них дізнавалася Ірина Каблоцька. Дивимось.

Вадим має рідкісний співочий тембр – бас, для якого написано багато оперних партій. До того ж Вадим Бабенко викладає в Академії музики. Зараз доводиться читати лекції онлайн. Щоденної праці й на карантині багато. Ось тільки за сценою подружжя Бабенко дуже скучили.

Зовсім відмовитися від колективної праці артисти не можуть. Музиканти оркестру зустрічаються в режимі конференції та створюють спільні композиції. Таким чином роблять віртуальні подарунки один одному та акомпанують танцюристам.

Балетні артисти перетворили свої квартири на репетиційні кімнати. В декого виходить «робити станок» там всією родиною. Як от Дарина Дубровина та Олексій Чорич разом зі своєю донькою- балериною.

Креативний Олександр Сергєєв між засвоєнням нових арій примудряється сам складати куплети на актуальну тему.

Олександр каже, чи будуть написані нові куплети – то залежить від самого життя. А воно зараз непередбачуване. Таке, що навіть сам директор театру не може точно планувати зустрічі із глядачами. Але вистави для поціновувачів мистецтва доступні, їх можна побачити в інтернеті.