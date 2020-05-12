Помер пенсіонер з Покрова, він занадто пізно звернувся до лікарів. Загалом в області на вечір вівторка зареєстровано майже 750 випадків захворювання на коронавірус. В Україні ж кількість інфікованих сягнула шістнадцяти тисяч. Щоправда, експерти відмічають певний спад захворюваності. Подробиці – далі в сюжеті.



На Дніпропетровщині за минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Інфіковані переважно з Дніпра. Їх одинадцятеро. Двоє хворих з Покрова та Кривого Рогу, по одному — з Нікополя та Криничанського Району. Від коронавірусу помер 65-річний мешканець Покрова. Чоловік занедужав ще 27-го квітня, проте відмовився від госпіталізації.

“А 5-го йому стало гірше, зробили рентген. На ньому було встановлено запалення легень. І вже сьомого настала саме смерть.”

Загалом в Україні за минулу добу зареєстрували 375 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових хворих — у Чернівецькій області та Києві – 72 та 59 відповідно. На Буковині ситуацію визнали критичною. і так само, як і у Львівській області, вирішили не послаблювати карантин. Експерти відмічають: вже два дні поспіль в Україні меншає кількість нових випадків. Проте говорити про подолання піку поки зарано.

Загалом від початку епідемії в Україні від коронавірусу померли понад чотири сотні людей. Майже три тисячі чотириста — здолали вірус. Потроху оговтується після гострого періоду епідемії й західна Європа. В Італії вчетверо поменшало пацієнтів у реанімаціях. З 18 травня там відкривають бари, ресторани та перукарні. В Іспанії четвертий день поспіль фіксують рекордно низькі показники смертності. Натомість у Білорусі, де кількість хворих продовжує активно зростати, президент Олександр Лукашенко радить людям не сидіти по домівках, а шукати будь-яку роботу.

А у США відомий бізнесмен Ілон Маск вимагає дозволу поновити виробництво на своєму єдиному в країні заводі із випуску електромобілів. Він знаходиться у Каліфорнії. Інакше, погрожує Маск, перенесе виробництво до іншого штату. До слова, від початку епідемії у Каліфорнії зафіксували понад 69 тисяч хворих на COVID, майже 150 за минулу добу. Загалом у світі заразилися коронавірусом понад 4 мільйони й 200 тисяч людей. З них одужали вже понад півтора мільйона.