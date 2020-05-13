Попри карантин, комунальники Дніпра продовжують працювати на повну. Результати двомісячної роботи з благоустрою Індустріального району проінспектував міський голова Борис Філатов. Там триває ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Також завершується масштабна реконструкція місцевої школи номер сім. А біля палацу культури “Металург” облаштували перший на Лівому березі спецмайданчик для вигулу собак.

Вже наступного місяця комунальники розпочнуть велику реконструкцію скверу між проспектом Калнишевського та вулицею Гулі Корольової. Проєкт обіцяють презентувати найближчим часом. А відкрити оновлену зону відпочинку планують напередодні Дня міста.