Медичний скандал на Дніпропетровщині

Головна лікарка Криворізької лікарні самовільно виписала півтори десятки хворих на коронавірус. Двоє з них незабаром померли вдома. Очільницю закладу відсторонили від обов’язків. Тим часом в області вже майже вісім сотень хворих, 25 – за минулу добу. Докладна ситуація в нашому регіоні та по Україні — далі в сюжеті.

Виписала додому пацієнтів, а вони — померли. Тиждень тому очільниця Криворізької лікарні номер 4 вирішила перевести 6 хворих із COVID до інших медзакладів, а ще 15 – відпустила додому на самоізоляцію. Згодом, двоє з них померли. У департаменті охорони здоров’я Кривого Рогу твердять: на момент виписки лікарня не була завантажена.

Померлі чоловіки вісімдесяти одного та сімдесяти чотирьох років. Мали тяжкі супутні захворювання. В одного — онкологія, в іншого — вади серцево-судинної системи. Чи винна лікарка — в департаменті охорони здоров’я однозначно поки сказати не можуть. Мовляв, пацієнтів звісно краще було б залишити в лікарні, але..

Враховуючи ці дві смерті, на Дніпропетровщині вже 9 померлих від COVID-19. Та 773 випадки захворювання від початку епідемії. За минулу добу кількість хворих зросла на чверть сотні. Зокрема 17 нових інфікованих — із Дніпра, 4 – з Петропавлівського району, двоє з Новомосковська та по одному з Павлограда та Покрова. Обласні чиновники повідомляють: нові інфіковані — це вже не контактні із Першотравенська, та Підгородного, де раніше зафіксували спалахи.

В Україні ж за минулу добу кількість хворих збільшилася на чотири сотні й зараз інфікованих загалом 16 425. Найбільше нових недужих виявили у Харківській області – 49, Чернівецькій та Вінницькій — по 49 та 30 – у Києві.

Нагадаємо, 11 травня пом’якшили карантин усі області, окрім Чернівецької та Львівської — через загрозливу епідситуацію. У Львові, де карантин послабили вибірково, підприємці пікетували мерію. Людей обурює, що салони краси, майстерні та будівельні магазини відчинені, а їхні магазини одягу та взуття — ні. А от у столиці та ще декількох містах небо вночі засяяло сотнями прожекторів. Акцію організували представники галузей культури, мистецтва та масових розваг, які й досі не можуть поновити свою діяльність через карантин.

У МОЗ зазначають: кількість хворих наразі значно не зростає саме через карантинні заходи. Які, твердять урядовці, будуть продовжені аж до знайдення ліків проти коронавірусу. Звісно, із поетапним пом’якшенням. Приміром, сьогодні кабінет міністрів дозволив пересуватися вулицями групами до 8 осіб, а на літніх терасах ресторанів і кав’ярень — сидіти по четверо з дотриманням дистанції щонайменше у півтора метра.