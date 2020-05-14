Культурні заклади Дніпра в очікуванні відкриття

Музей українського живопису готовий відчинити свої двері вже 22 травня. Готує дві виставки. Одна з них присвячена дню народження видатного художника Івана Марчука. Друга – роковинам депортації кримських татар. Детальніше — в наступному сюжеті.

Іван Марчук збирався у квітні приїхати до Дніпра на свою виставку. Карантин став на заваді. Візит довелося скасувати. Втім, співробітники Музею українського живопису зараз сповнені оптимізму, бо зустріч творів Марчука із шанувальниками його мистецтва відбудеться 22 травня. Експозицію вже оновлюють, картини займають свої місця. Головне, запрацює віртуальна частина виставки — чарівна інсталяція.

Друга тема, що хвилює співробітників музею й особисто його директора, — це 76 річниця депортації кримських татар. Її відзначають 18 травня. І саме їй була присвячена виставка під назвою “QIRIM” рік тому. Зараз, каже її автор, тема не відпускає, постійно поповнюється новими картинами. Частина з них відправлена до Берліну, де 18 травня повинна була відкритися виставка художника Сергія Бурбело.

Те що роблять художники зараз у непростих умовах карантину, вони самі називають створенням «Арт імунітету» для тих, хто буде дивитися картини. Але при цьому митців теж слід підтримувати.

Виставкові ж твори чекають відкриття вже найближчим часом.