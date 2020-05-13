Надбавки за лікування пацієнтів з коронавірусом

13.05.2020 18:45

Медикам Дніпропетровщини виплатили обіцяні надбавки за лікування пацієнтів з коронавірусом. 300% від зарплатні за березень отримали вісімдесят чотири працівники опорних медзакладів регіону — Криворізької та Дніпровської інфекційних лікарень, а також Обласного центру екстреної меддопомоги. Всі вони мали безпосередній контакт із хворими на COVID-19. Ще майже п’ять сотень медичних працівників отримали стовідсоткову премію з обласного бюджету. Медикам, що опинилися на передовій боротьбі з коронавірусом, держава і надалі нараховуватиме надбавки, втім вже за іншим механізмом — через Національну службу здоров’я.

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