Сезон кліщів

На сьогодні в нашому регіоні вже лабораторно підтверджено сім випадків хвороби Лайма або бореліозу — тяжкої інфекції, яку переносять ці істоти. Медики вкотре нагадують: під час відпочинку в зелених зонах необхідно бути вкрай обережними. Вдягати світлий одяг та обов’язково користуватися захисними спреями. Якщо все ж таки кліщ вчепився у шкіру — необхідно негайно звернутись до лікарів. Якщо такої можливості немає, обережно зняти його самому. Після — віднести кліща на дослідження в лабораторний центр. Адресу ви бачите на екрані.

ПУНКТ ПРИЙОМУ БІОМАТЕРІАЛУ ОБЛАСНОГО ЛАБЦЕНТРУ

М. ДНІПРО, ВУЛ. ШМІДТА, 26

“Дослідження триває протягом 2-3 діб, досліджується на наявність борелій у кишківнику кліща, визначається його вид. Після проведення досліджень видається результат, якщо він позитивний — треба про це повідомити лікаря-інфекціоніста й отримати профілактичне лікування.”