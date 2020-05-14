Замість паперового квитка — електронний

У Дніпрі розробили спеціальний мобільний додаток. Завдяки якому можна отримати електронну перепустку на громадський транспорт. Відтепер за нею не обов’язково йти до пунктів видачі, а можна заяву заповнити просто у смартфоні. Послуга безкоштовна, проте доступна поки не всім. Подробиці — у наших кореспондентів.

Раніше, аби отримати спецперепустку для проїзду у громадському транспорті, доводилося особисто звертатися до пунктів їх видачі. У Дніпрі таких 5. І вони регулярно збирали коло себе натовпи людей. Щоб уникнути скупчень, в міськраді вирішили впровадити електронні спецперепустки.

Посилання на додаток для перепусток можна знайти на сайті Дніпровської міської ради у розділі «Послуги для мешканця», або ж звантажити на спеціальній мобільній платформі за пошуком “Спеціальний квиток”. Проте скористатися ним наразі можуть не всі.

“Мобільний додаток вже завантажено на Google Play. Наразі ми чекаємо підтвердження розміщення на App Store. Скористатися ним ви можете вже зараз.”

Для реєстрації треба лише вказати необхідні дані та додати фото документа. Крім паспорта, це можуть бути водійське посвідчення або військовий квиток.

“Ми обираємо заявку, яку ми хочемо оформити, чи то від фізичної особи, чи то від організації. Від організації можна подавати заявку на всіх своїх співробітників.”

Заявки перевірятимуть співробітники ЦНАПу. Проте, скільки часу необхідно для того, щоб отримати схвалення на користування квитком, розробники поки не знають.

У міськраді зазначають, від завтра на зупинках з’являться оголошення з QR-кодами, за якими можна звантажити додаток. Загалом, щоб скористатися громадським транспортом, дніпрянам слід мати при собі документ, що посвідчує особу, паперову або електронну спецперепустку й засоби індивідуального захисту.