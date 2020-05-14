Здолала хворобу

У Дніпрі з лікарні Мечникова виписали пацієнтку, яка перехворіла на COVID-19. Вона потрапила до медзакладу першого травня. Лікарі зробили усе, аби жінка здолала коронавірус та повернулась до звичного життя. Історія перемоги над хворобою — далі у сюжеті.

27-ми річна Ольга вперше за два тижні вийшла на вулицю з лікарняної палати! Ще першого травня її шпиталізували до лікарні Мечникова з діагнозом коронавірус. Два тижні медики не відходили від неї — і перемогли хворобу.

Жінка вдячна лікарям Мечникова. Каже, якби не вони, хто знає чим все могло скінчитися. Тепер усе найважче — позаду. І вона нарешті може дихати на повні груди. А ще тиждень тому це здавалось чимось нездійсненним.

Симптоми коронавірусу від початку хвороби в Ольги були не чітко виражені.

Тож, якби не медики, які провели повноцінне обстеження і виявили COVID на ранніх стадіях, наслідки були б тяжкими.

Тим часом Ольга бажає якнайшвидшого одужання своїй сусідці по палаті Аліні. За час лікування вони стали справжніми подругами й з нетерпінням чекають на зустріч вже за межами лікарні.

В Мечникова сьогодні відзначили й медиків, які лікують пацієнтів з COVID. Любов — завідувачка відділення пульмонології. Каже, зі складнощами вона та її колеги стикаються чи не щодня. Найважче працювати в ізоляційних костюмах. Після тривалої зміни обличчя все в синцях.Та до цього вже звикли.

Та за весь час пандемії, лікарі Дніпропетровщини змогли вилікувати 82 пацієнтів, хворих на коронавірус.