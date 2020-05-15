Капітальне прибирання аварійних дерев

До комунального підприємства “Міськзеленбуд” надійшло понад пів тисячі звернень від дніпрян, які просять знести багаторічні тополі та акації у своїх дворах. Більшість з цих дерев знаходяться в аварійному стані, та за першого буревію можуть впасти. Де проводили роботи сьогодні — бачили наші журналісти.

Величезна тополя – висотою щонайменше з п’ятиповерхівку. Це дерево в одному з дворів на дванадцятому кварталі – потенційна загроза життю тутешніх мешканців. Люди розповідають – після однієї з негод вже доводилося прибирати гілки.

Подібних дерев тут три. Усі вони найближчими днями будуть повністю знесені. Адже їхні гілки загрожують не тільки людям, а й місцевій котельні та газорозподільчому пункту.

У департаменті ж благоустрою доповіли – наразі містяни подали понад пів тисячі заявок на знесення дерев у власних дворах. По кожному окремому епізоду проводиться експертиза. І тільки тоді приймається рішення – прибирати дерево або ні.

А це вже двір неподалік площі Островського. Тут теж поступово обпилюють височенну тополю. Екологи запевняють – цьому дереву близько п’ятдесяти років і воно у критичному стані. Тому, кажуть, знесення – єдиний правильний вибір.

Точна ж кількість аварійних дерев, яка наразі знаходяться на території міста – невідома. Однак “зеленбудівці” вже запланували на цей рік близько двох тисяч знесень.