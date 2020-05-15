За минулу добу додалося 10 нових випадків

На Дніпропетровщині другий день поспіль реєструють рекордно низьку кількість нових хворих на COVID 19. За минулу добу додалося усього десять нових випадків. Натомість в Україні число інфікованих знову наближається до п’яти сотень. Масштабний спалах зафіксували у Києві, тамтешня влада анонсувала перевірки у закладах для сиріт та пенсіонерів. Докладніше – далі в сюжеті.

За минулу добу на Дніпропетровщині зареєстрували 10 нових хворих на коронавірус. Це одна з найнижчих цифр від початку тижня. Нагадаємо, за минулі вихідні виявили майже вісімдесят інфікованих. Сьогодні ж маємо 10 нових хворих, усі вони – з Дніпра. Також стали відомі подробиці смерті 86-річної мешканки Кривого Рогу.

“Були сукупні захворювання серцево-судинної системи. Пацієнтка поступила з пневмонією до інфекційної лікарні, яка була визначена для пацієнтів із COVID інфекцією.”

Від початку епідемії на Дніпропетровщині загалом зафіксували 791 випадок захворювання на COVID. 91 мешканець області вже здолав недугу. Наразі з усієї кількості хворих госпіталізовані лише 135, решта вдома на самоізоляції.

Після чергового послаблення карантину у Держпродспоживслужбі заявили: перевірятимуть дотримання правил роботи в нещодавно відкритих перукарнях, салонах краси й на літніх майданчиках кафе та ресторанів. Наразі продовжуються рейди продовольчими ринками. Минулої доби в області зафіксували порушення на десяти базарах.

В Україні ж загалом кількість інфікованих коронавірусом перевищила сімнадцять тисяч. За минулу добу зафіксували 483 нові випадки, а одужали 330 хворих. Тобто, число недужих знову перевищило кількість тих, хто здолав хворобу. Також від учора виявили найбільше хворих медиків із початку тижня – майже півтори сотні. Реєструють й велику кількість госпіталізацій.

Найбільшу кількість хворих за добу виявили на Буковині – 84 випадки, Волині – 47 та в Києві – 56. По обіді мер міста Віталій Кличко на екстреному брифінгу заявив: в столиці – новий спалах коронавірусу. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат за добу виявили понад вісім десятків інфікованих. Це зокрема 53 вихованки віком від 7 до 35 років та 28-м працівників.

Відомо, що усі вісімдесят захворілих з інтернату заразилися від однієї працівниці закладу. Установу закрили на карантин. Влада анонсує термінові перевірки в ще одному інтернаті, у двох будинках для людей похилого віку та чотирьох спецзакладах столиці. Тим часом на Тернопільщині, де від початку епідемії зареєстрували понад 1000 хворих, вже 3 дні поспіль не фіксують нових випадків. Влада відкриває усі ринки. Нарешті послабили карантин й на Львівщині – там запрацювали базари, літні майданчики кафе та хімчистки.