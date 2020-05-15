Як побувати на акції “Ніч у музеї” під час карантину?

Це справжній виклик для дніпровських фахівців! Адже, їм треба провести традиційну “ніч” у своєму закладі, коли для публіки він недоступний. Але немає нічого неможливого для креативних людей. Тому дніпровські музеї влаштують ці зустрічі – онлайн. Куди й коли запрошують городян знавці історії та екскурсоводи ввечері 18-го травня – розповість Ірина Каблоцька

У «Літературному Придніпров’ї» для вечірньої зустрічі з онлайн-відвідувачами підготували те що, їм найбільш подобалося й до карантину. Читання поезії.

Почути дивні рядки можна буде на сторінці музею «Літературне Придніпров’я» у соцмережі.

Ще більш загадкову й дійсно цікаву літературну тему підготували для ночі у музейному центрі Олени Блаватської. Легенди про цю жінку існують вже півтора століття. Можливо, відповіді знайдуться в її збірці за назвою «Жахливі оповідання».

“Що саме це за історії, ви дізнаєтеся, якщо завітаєте на сторінку музею Олени Блаватської 18 травня о 21:00.”

Відтворити картинки з життя давніх пращурів на сучасному тлі можуть далеко не всі. Лише такі знавці історії, як творча команда Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Вони із задоволенням створюють автентичний одяг, складають ймовірні діалоги, що могли б відбуватися між скіфами.

Зануритися в атмосферу скіфських розмов, пізнати більше нового з тієї історії та підправити свої знання з географії можуть всі бажаючи. Але лише уночі 18-го травня. Стартує програма з 15:00.

Тобто нудьгувати у “Ніч музеїв” дніпрянам не доведеться. Якщо буде бажання дізнатися щось нове й помандрувати онлайн-шляхами.