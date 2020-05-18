Бюджет участі повертається

18.05.2020 18:16

Відсьогодні можна подавати свої проєкти до мерії. Попри пандемію та карантин, кошти, виділені з міського бюджету на цю програму, не урізали. Всього на реалізацію ідей активних містян виділили тридцять один мільйон гривень. Також цього року у життя втілюють тогорічні проєкти-переможці. Так, дев’ять вже завершено, і тридцять сім — у процесі. Детальну інформацію про просування своїх ініціатив можна знайти на сайті Бюджет участі — Громадський проєкт Дніпро.

“Ми вже маємо 9 поданих проєктів. Перший проєкт було подано об 00:15. І автор подала вже 6 проєктів. Тож закликаю всіх не зволікати. Ви маєте місяць.”

Теги: , ,

Інші новини

Познущався та вбив!

18.05.2020 18:59

Півсотні нових випадків захворювання на коронавірус

18.05.2020 18:51

Масове тестування на коронавірус

18.05.2020 18:45

250 нових медичних ліжок та 300 матраців

18.05.2020 18:32

76 річниця депортації кримських татар

18.05.2020 18:21

За минулу добу додалося 10 нових випадків

15.05.2020 18:37
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com