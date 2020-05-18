Бюджет участі повертається

Відсьогодні можна подавати свої проєкти до мерії. Попри пандемію та карантин, кошти, виділені з міського бюджету на цю програму, не урізали. Всього на реалізацію ідей активних містян виділили тридцять один мільйон гривень. Також цього року у життя втілюють тогорічні проєкти-переможці. Так, дев’ять вже завершено, і тридцять сім — у процесі. Детальну інформацію про просування своїх ініціатив можна знайти на сайті Бюджет участі — Громадський проєкт Дніпро.