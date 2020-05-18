Масове тестування на коронавірус

18.05.2020 18:45

Відсьогодні в Україні – запроваджують масове тестування на коронавірус. Тести робитимуть усім групам ризику, заявляють у МОЗ. Також перевірять тих, хто контактував із хворими, проте не має симптомів. Дослідження проведуть методом ІФА, що виявляє антитіла до вірусу. Спосіб менш достовірний, аніж ПЛР, проте значно дешевший, пояснюють в Центрі Громадського здоров’я. Саме такий метод підходить для масового скринінгу населення. Тестування безкоштовне.

Тим часом на Дніпропетровщині у лабораторії лікарні Мечникова – вдосконалюють обладнання для покращення якості діяльності. Це один з двох закладів в області, що робить ПЛР-тести на коронавірус. Від початку епідемії тут перевірили понад 3 тисячі зразків. Щодня проводять близько сотні досліджень.

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